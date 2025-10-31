Новые фонари установили на восьми участках в Ленинском округе в 2025 году

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город» в 2025 году в Ленинском округе завершили установку опор уличного освещения на восьми адресах. Эта инициатива направлена на повышение энергоэффективности и создание комфортных условий для проведения досуга.

Заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства, начальник отдела благоустройства Михаил Лосев сообщил, что в этом году по просьбе жителей увеличили список объектов. В прошлом было освещено пять участков, а в этом году работы провели на восьми адресах.

Общая протяженность новых линий освещения составила 3480 метров, что значительно улучшило видимость на улицах и повысило уровень безопасности для пешеходов и водителей.

Так, новые опоры уличного освещения установили в деревнях Малая Володарка, Жабкино, Орлово, Дроздово, Андреевское и поселках Молоково и Развилка.

Отметим, что формирование адресного перечня мест установки уличного освещения осуществлялось на основе пожеланий жителей, собранных через голосование на портале «Добродел».