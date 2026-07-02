Новые экспонаты поступили в музей в Чехове

Экспозиция «Усадьбы Лопасня-Зачатьевское» посвящена истории семейных и дружеских связей владельцев Васильчиковых с Пушкиными, Ланскими и Гончаровыми. Теперь в коллекцию поступили экспонаты XIX века.

Юлия Моисеева, правнучка Евгении Паниной — потомка младшего брата Натальи Гончаровой, Сергея Гончарова, преподнесла музею семейную реликвию — письменный прибор конца XIX века. Светлана Антонова, меценат и член «Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров» подарила старинный фарфор, каминный экран в стиле неорококо и еще один письменный прибор.

«Благодаря Светлане Евгеньевне за последний год музейная экспозиция значительно обогатилась. В интерьерах комнат нашли свое место подаренные ею портреты Александра Пушкина и Николая Гоголя, гравюры конца XVIII века европейских мастеров, фарфор и стекло европейских и российских производителей, декоративные вазы в стиле ампир и другие предметы убранства, так необходимые для создания уюта в старинном усадебном доме», — отметили сотрудники музея.