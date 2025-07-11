Новые дорожные знаки установили на улице Зелинского в Воскресенске

Припаркованные в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» автомобили могут эвакуировать на штрафстоянку. В муниципалитете она находится по адресу: поселок Хорлово, улица Воинской Славы, дом № 1/3.

В случае, если хозяин транспортного средства не обнаружил свою машину на месте парковки, ему следует позвонить по номеру 112 и сообщить оператору марку, модель, цвет и государственный номер эвакуированного автомобиля. После проверки по базам данных будут предоставлены дальнейшие инструкции.

Чтобы забрать машину со штрафстоянки, сначала нужно получить письменное разрешение на его выдачу в Территориальном отделе № 2 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья (Воскресенск, улица Победы, дом № 16, телефон 8 (49-64) 41-63-24). Для возврата на стоянке потребуется предъявить паспорт, водительское удостоверение, СТС эвакуированного автомобиля полис ОСАГО и решение о возврате транспортного средства.