Новые дорожные ограничения в деревне Беляниново ввели в Мытищах

Заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов сообщил о мерах, принятых по вопросу движения тяжелой техники по Промышленному проезду. Решение вынесли на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

На Промышленном переезде установят дорожный знак, запрещающий проезд грузового транспорта. Решение уже передано в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения для контроля и правоприменения.

Одновременно с этим на территории вдоль Промышленного проезда продолжаются работы по освобождению и приведению участков в нормативное состояние. Данный процесс осуществляется в рамках масштабной программы по благоустройству и оптимизации городской инфраструктуры.

Администрация городского округа осуществляет строгий мониторинг и контроль за ходом проводимых работ, обеспечивая их соответствие установленным стандартам и нормативам. Параллельно с этим ведется последовательное решение приоритетных задач, направленных на улучшение качества городской среды и повышение уровня комфорта для жителей.