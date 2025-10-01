Новые дороги построят в деревне Волченки

В рамках программы развития инфраструктуры, сразу в нескольких населенных пунктах Волченок начались работы по модернизации дорожной сети и созданию дополнительных парковочных мест.

Особое внимание уделяется обновлению дорожного полотна. В деревне Серенское ведется активная подготовка к капитальному ремонту дороги. Согласно плану, в период с 1 по 3 октября будет обновлено 6540 квадратных метров дорожного покрытия. Параллельно с этим, аналогичные работы ведутся и в Акишево, где ремонт дорожного покрытия на площади 5664 квадратных метра стартовал 29 сентября.

Помимо обновления дорог, значительные усилия направлены на решение проблемы недостатка парковочных мест, особенно остро стоящей во дворах многоквартирных домов. В поселке совхоза «Архангельский» в настоящее время развернуты работы по строительству новых, организованных парковочных зон. В частности, на улице Гагарина, возле дома № 2, до 5 октября будет обустроена парковка, рассчитанная на 26 автомобилей.

На улице Комаровой, у домов № 6 и 8, с 29 сентября ведутся работы по созданию парковочного пространства, которое сможет вместить 25 машин. Все работы проводятся комплексно и включают в себя не только укладку нового асфальтового покрытия, обеспечивающего ровную и безопасную поверхность для движения, но и обязательную установку бордюрного камня.