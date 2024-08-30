Новые детский сад и школу обеспечили электромощностями в поселке Нагорном
Энергетики обеспечили два новых образовательных учреждения в Нагорном необходимым электричеством. Они протянули кабельные линии и построили подстанцию.
Электричество теперь есть на площадках строящейся школы в ЖК «Датский квартал» и детского сада на 510 мест.
Для обеспечения необходимой мощностью энергетики протянули два километра кабельных линий и построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию.
Отметим, что работы провели сотрудники Мытищинского района электрических сетей филиала «Северные электрические сети» — ПАО «Россети Московский регион».
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