Новые детский сад и школу обеспечили электромощностями в поселке Нагорном

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Энергетики обеспечили два новых образовательных учреждения в Нагорном необходимым электричеством. Они протянули кабельные линии и построили подстанцию.

Электричество теперь есть на площадках строящейся школы в ЖК «Датский квартал» и детского сада на 510 мест.

Для обеспечения необходимой мощностью энергетики протянули два километра кабельных линий и построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию.

Отметим, что работы провели сотрудники Мытищинского района электрических сетей филиала «Северные электрические сети» — ПАО «Россети Московский регион».

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