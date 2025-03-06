Новые детские площадки установят в Жуковском до конца сентября

В текущем году планируется обустройство шести дворовых территорий, расположенных на улицах Осипенко, Чкалова, Комсомольская и Калугина, а также установка шести детских игровых площадок на улицах Дзержинского, Мясищева, Осипенко, Чкалова и Калугина.
Согласно планам, работы по благоустройству дворовых территорий и установке игровых площадок должны быть выполнены в течение пяти месяцев и завершены до 30 сентября текущего года.
Кроме того, в этом году запланировано проведение проектных работ по созданию концепции благоустройства Треугольного леса и второй части городского парка до улицы Гарнаева. Непосредственные работы по благоустройству этих территорий начнутся в 2026 году.
В этом году также планируется проектирование и начало работ по благоустройству сквера «28 квартал» на улице Фрунзе и благоустройство сквера около станции «Отдых».
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