Новые детские площадки установят в Жуковском до конца сентября

В текущем году планируется обустройство шести дворовых территорий, расположенных на улицах Осипенко, Чкалова, Комсомольская и Калугина, а также установка шести детских игровых площадок на улицах Дзержинского, Мясищева, Осипенко, Чкалова и Калугина.

Согласно планам, работы по благоустройству дворовых территорий и установке игровых площадок должны быть выполнены в течение пяти месяцев и завершены до 30 сентября текущего года.

Кроме того, в этом году запланировано проведение проектных работ по созданию концепции благоустройства Треугольного леса и второй части городского парка до улицы Гарнаева. Непосредственные работы по благоустройству этих территорий начнутся в 2026 году.

В этом году также планируется проектирование и начало работ по благоустройству сквера «28 квартал» на улице Фрунзе и благоустройство сквера около станции «Отдых».