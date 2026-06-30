Новые детские игровые площадки установят в Коломне летом

В городском округе Коломна продолжается реализация программы по модернизации детских игровых площадок. Восемь современных комплексов этим летом установят в Коломне, еще два в Озерах, по одному в поселке Сергиевский, селах Черкизово и Нижнее Хорошово, деревне Боково-Акулово.

По состоянию на 30 июня подрядчик завершает работы по установке двух больших губернаторских площадок площадью 450 квадратных метров каждая. Их монтируют в Коломне на улице Московская у дома 1 и в селе Черкизово на улице Советской у дома 6. Работы почти выполнены, осталось провести озеленение.

Остальные 12 площадок площадью от 100 до 200 квадратных метров модернизируют к августу. Работы по обновлению игровых комплексов уже начались в Коломне по адресам: во дворе домов 68 по улице Ленина и 18 по улице Шилова, вблизи домов 4 и 4/1 по улице Дзержинского, во дворе домов 66, 66А, 64 и 64А по улице Гагарина, у дома 40 по набережной Дмитрия Донского, во дворе домов 7 и 11 по проезду Автомобилистов.



«В этом году в городском округе Коломна модернизируют 14 детских площадок, причем новые игровые пространства появятся не только в Коломне и Озерах, но и в сельских населенных пунктах. Это позволит создать равные условия для семей с детьми независимо от места проживания. Особенно важно, что все комплексы будут соответствовать современным требованиям безопасности и рассчитаны на детей разных возрастов», — рассказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По традиции, все оборудование на новых игровых комплексах объединено общей тематикой. На больших площадках в этом году это «Химия», на детских городках поменьше — «Космик».