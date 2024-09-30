Новые деревья высадили на акции «Лес мира» в парке Мира в Коломне

В обновленном Парке Мира в Коломне состоялась всероссийская экологическая акция, в рамках которой ученики гимназий № 2 и № 9, а также лицея № 4 посадили 50 саженцев лип и кленов. Это мероприятие стало продолжением давней традиции озеленения парка, заложенной еще в 1948 году, когда здесь были высажены более 40 пород деревьев, привезенных со всех уголков Советского Союза.

Начальник управления образования администрации Городского округа Коломна Янина Щеглова отметила важность участия молодежи в таких акциях.

«Парк Мира — это самое любимое место детей и взрослых нашего города. В этом году он стал более современным и благоустроенным. Сегодня у нас с детьми есть возможность вложить свою лепту в историю парка. Мы подхватываем традицию и очень надеемся, что эти саженцы приживутся и вырастут в большие, красивые деревья», — подчеркнула Щеглова.

Как отметили организаторы, акция не только обогатила парк новыми зелеными насаждениями, но и стала важным шагом в воспитании экологической культуры среди молодежи.

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