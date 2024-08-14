Новые бульдозеры для тушения лесных пожаров закупили в Подмосковье

В Подмосковье прошла плановая модернизация материально-технической базы специализированной лесопожарной техники. Так, в автопарк поступили три новых гусеничных трактора ЧТЗ Б10МБ с передним прямым отвалом. Об этом сообщили в Комлесхозе Московской области.

«Для того, чтобы тушить лесные пожары в самых труднодоступных местах, наши подразделения оснащаются тяжёлой гусеничной техникой, такой, как поступившие в распоряжение лесопожарных формирований бульдозеры Б10МБ», — прокомментировал председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

По его словам, техника позволит усилить противопожарные подразделения Виноградовского-Егорьевского, Шатурского и Московского учебно-опытного Сергиево-Посадского филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз».

Отмечается, что новые тракторы оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать их местоположение и оперативно направлять к очагам возгорания для тушения пожара или создания минерализованных полос.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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