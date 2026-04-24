Новые бортовые камни установили на улице Мира в Люберцах

В городском округе Люберцы продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». На данный момент работы по замене дорожного покрытия ведутся на двух участках — на улице Кирова (от пересечения с улицей Власова до ДС «Триумф») и на улице Мира.

Заместитель главы городского округа Александр Сорокин отметил, что на улице Кирова на проезжей части уже установили новые бортовые камни и сейчас регулируют крышки люков колодцев, старое покрытие здесь отфрезеровано ранее. Параллельно на тротуаре установлен новый бортовой камень, завершается устройство песочно-щебеночного основания — совсем скоро приступят к укладке.

Кроме того, на улице Мира дорожные службы приступили к фрезерованию старого покрытия проезжей части. На тротуаре уже устанавливают новые бортовые камни и начали устройство корыта — основания для последующих слоев.

В 2026 году в округе запланирован ремонт 13 автомобильных дорог местного значения, включая тротуары. Кроме того, в планах — строительство нового тротуара на улице Михельсона.