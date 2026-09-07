Новые беседки установили в парке «Лесная опушка» в Люберцах

Второй этап благоустройства парка «Лесная опушка» в Люберцах близится к завершению. Работы выполнены примерно на 80%.

Часть объектов в парке отделаны деревянными черепицами в стиле русского зодчества — санузлы, посты охраны, беседки, административное здание и строящийся пункт проката. Тонкой ручной работой занимается плотник Ашот Агаларян со своей командой. Каждую дощечку нужно аккуратно обрезать, отшлифовать, залакировать, а потом еще приклеить и прибить для надежности. Получаются современные чешуйчатые «избушки».

«Любому человеку уже нравится. Приходят с фотоаппаратом и снимают этот объект. Потому что очень красиво. Я доволен своей работой», — поделился Ашот Агаларян.

Работы по благоустройству парка ведутся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы. Завершить вторую очередь лесопарка планируется до конца сентября 2026 года.