Новые автобусы запустят на маршруты в Мытищах

В городском округе прошла встреча с жителями, на которой отчитались об изменениях в работе автобусных маршрутов. Участники также обсудили планы по запуску комплекса «Паркон» для борьбы с нарушителями парковки.

Участники круглого стола, который состоялся 18 марта, подвели итоги. Так, на маршрутах № 2 и № 279 стало больше автобусов, а для маршрута № 1292К скорректировали расписание. Для жителей, пользующихся маршрутом № 1294К, запустили три дополнительных рейса от остановки «ул. Кедрина». Популярный у пассажиров маршрут № 581 решили сохранить после специального мониторинга. Для маломобильных групп населения на маршрут № 16К вышли 7 новых низкопольных автобусов. Кроме того, было изменено расписание заказного автобуса до станции Катуар, который едет через Фоминское, Менжинец, Малое Ивановское, Румянцево, Николо-Прозорово и Подольниху. Сейчас Мострансавто и Минтранс области прорабатывают вопрос об увеличении числа машин на маршруте № 37 в третьем квартале 2026 года.

Жители задали и новые вопросы. Например, поступила просьба рассмотреть возможность добавления еще одного автобуса на маршрут № 31 — специалисты проведут мониторинг пассажиропотока. Также было решено активнее информировать жителей сельских территорий в местных чатах об изменениях в расписании или сходах автобусов на маршрутах № 23, 26 и 428.

Отдельное внимание уделили проблеме с грузовым транспортом в жилых кварталах. Речь идет о запуске мобильного комплекса «Паркон» в ЖК «Императорские Мытищи», «Ярославский» и «Новое Медведково». Он будет фиксировать нарушения правил парковки большегрузов, а также остановку под знаками, на тротуарах и газонах. Сейчас уже разработаны проекты организации движения и установлены знаки. Окончательное решение о запуске «Паркона» рассмотрят на межведомственной комиссии 20 марта.