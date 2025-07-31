Новые автобусы пополнят парк транспортного предприятия в Коломне

Обновление транспортного парка коломенского филиала «Мострансавто» продолжается по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В ближайшее время планируется поставка новых автобусов на предприятие.

Глава городского округа Александр Гречищев отметил, что получение дополнительных автобусов позволит создать новые рабочие места и улучшить транспортное обслуживание жителей муниципалитета.

Транспортные средства коломенского филиала «Мострансавто» проходят своевременное техобслуживание. Ремонтная база предприятия оснащена современным оборудованием. Регулярная проверка состояния двигателя, тормозной системы, подвески и других важных узлов помогает снизить расходы на ремонт и предотвратить возможные поломки и аварии, обеспечивая комфорт и безопасность пассажиров.

«Наши специалисты осваивают специализированную компьютерную технику, потому что сейчас работа с современными автобусами требует серьезных знаний, ведь машины оснащены множеством датчиков и контроллеров», — рассказал заместитель директора филиала Алексей Кудинов.