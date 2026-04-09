Новые автобусные маршруты запустят в Лобне в апреле

В апреле в Лобне заработают три новых автобусных маршрута. Автобус номер 7к будет перевозить пассажиров от станции до микрорайона Катюшки, 3к соединит микрорайон Южный, станцию МЦД и проезд Шадунца, а 6к — станцию Луговую и Шолохово.

До Катюшек и обратно вместе с жителями проехала глава города Анна Кротова, чтобы оценить удобство, комфорт и надежность машины, а также перспективы нового направления. Круговой маршрут жители считают одним из самых удобных.

«Ждали такой маршрут, который именно проезжает весь район Катюшки и к станции едет. Я думаю, все будут довольны», — отметила жительница микрорайона Анастасия Кручинина.

На линию маршрута 7к выходят четыре автобуса малого класса, которые оборудованы всем необходимым: кондиционерами, видеонаблюдением, электронным табло и специальной панелью для маломобильным пассажиров. Рабочее место водителя также соответствует всем современным требованиям. Рулевая колонка регулируется по высоте и наклону. Комфортное кресло помогает сохранять концентрацию, а электрообогрев боковых зеркал облегчает движение в непогоду.

Расписание движения автобуса номер 7к уже разместили на остановках. Интервалы будут небольшими, так как весь круговой маршрут занимает около получаса.