Новые автобусные маршруты запустят в Лобне в апреле
В апреле в Лобне заработают три новых автобусных маршрута. Автобус номер 7к будет перевозить пассажиров от станции до микрорайона Катюшки, 3к соединит микрорайон Южный, станцию МЦД и проезд Шадунца, а 6к — станцию Луговую и Шолохово.
До Катюшек и обратно вместе с жителями проехала глава города Анна Кротова, чтобы оценить удобство, комфорт и надежность машины, а также перспективы нового направления. Круговой маршрут жители считают одним из самых удобных.
«Ждали такой маршрут, который именно проезжает весь район Катюшки и к станции едет. Я думаю, все будут довольны», — отметила жительница микрорайона Анастасия Кручинина.
На линию маршрута 7к выходят четыре автобуса малого класса, которые оборудованы всем необходимым: кондиционерами, видеонаблюдением, электронным табло и специальной панелью для маломобильным пассажиров. Рабочее место водителя также соответствует всем современным требованиям. Рулевая колонка регулируется по высоте и наклону. Комфортное кресло помогает сохранять концентрацию, а электрообогрев боковых зеркал облегчает движение в непогоду.
Расписание движения автобуса номер 7к уже разместили на остановках. Интервалы будут небольшими, так как весь круговой маршрут занимает около получаса.
«Мы прокатывали по маршруту, пробок серьезных и дорожных затруднений нет. В городе дорожное движение организовано качественно, поэтому это позволит маршруту быстро передвигаться», — рассказал генеральный директор транспортной компании Евгений Пик.
В Лобне уделяют большое внимание содержанию и ремонту дорог. Специалисты ежедневно проводят обследование, регистрируют каждое повреждение и передают данные в цифровую систему. Затем подрядчик получает задание на ремонт и отчитывается о проделанной работе. Благодаря такому подходу, Лобня вошла в тройку лидеров в Московской области по скорости устранения дефектов дорожного полотна, и поездки на городском транспорте станут еще более комфортными и безопасными.