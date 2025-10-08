Новую зону отдыха открыли в парке Талалихина в Подольске

Игровая площадка размером более 800 квадратных метров открылась в парке имени Виктора Талалихина и стала главным подарком для маленьких подольчан в День города. По традиции в честь открытия для детей провели развлекательную программу, которая началась с перерезания красной ленточки.

Кроме детской площадки, в парке также появилась спортивная, обновили набережную вдоль Парадного проезда, сделали смотровые зоны и обустроили место для выгула собак.

Подольчанка Юлия Казаченко отметила, что обновленный парк стал теперь для нее любимым местом прогулок. «Каждый день гуляем в парке с семьей, нам очень нравится обновленное пространство. Дети постоянно бегают-прыгают. Очень много площадок, красивых мест, где можно постоять, посмотреть на красивые виды реки, нам нравится», — поделилась впечатлениями Юлия Казаченко.

В честь главного городского праздника для жителей округа подготовили насыщенную программу — выставки картин, мастер-классы, детские активности и, конечно, яркий показ ретромобилей. Любителей сфотографироваться с антикварными моделями транспорта было много.

Помимо творческой программы в парке работал пункт приема гуманитарной помощи бойцам СВО от волонтерского центра «Пересвет 9». Добровольцы также организовали мастер-классы, сладкие угощение и тематическую экспозицию.

Гуляния в парке завершились праздничным концертом артистов Подольской филармонии, а сразу после них выступила известная местная группа «Zаряд».