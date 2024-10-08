Новую зарядную станцию для электромобилей установили в Долгопрудном

Министерство энергетики Московской области продолжает развивать сеть электрозарядных станций. Недавно на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, рядом с домом 74к1, установили новую станцию мощностью 22 кВт. Она позволяет заряжать электромобили в ночном и обычном режиме.

Проект учитывает пожелания владельцев электротранспорта, а карту доступных станций можно найти на сайте «Мособлэнерго» и в сервисе «Яндекс Карты». Для использования станции необходимо приложение PlugMe, доступное в Google Play и App Store.

Напомним, с 2016 года в Подмосковье установили 270 зарядных станций, а программа развития инфраструктуры продлится до 2026 года.

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