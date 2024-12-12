Новую выплату для семей за рождение 3-го ребенка ввели в Подмосковье

Мособлдума установила выплату 300 тысяч рублей для молодых семей за рождение третьего и последующего ребенка. Закон приняли на 100-м заседании парламента 12 декабря.
С 1 января 2025 года подмосковные семьи будут получать выплату в размере 300 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребенка. Это коснется молодых семей, где оба супруга моложе 35 лет и живут в Московской области.
«В Подмосковье для многодетных семей уже выстроен комплекс всесторонних мер поддержки. Считаем, что введение новой выплаты станет дополнительным существенным подспорьем для наших многодетных родителей», — добавил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ожидается, что в следующем году выплату смогут получить более семи тысяч семей. На эти цели предусмотрено свыше двух миллиардов рублей.
Андрей Воробьев: пловец из Подмосковья занял 7-е место на чемпионате мира
Командование ВСУ настраивало солдат выбирать суицид вместо плена
Нормативы ГТО по плаванию сдали 93 лицеиста в Лобне
Подмосковный школьник стал призером естественнонаучной олимпиады в Румынии
Вечер памяти композитора Владимира Шаинского пройдет в Химках 13 декабря
Итоги городского поэтического конкурса подведут в Химках 13 декабря
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте