Новую волну похолодания в Подмосковье пообещали к выходным

Уже со среды в Московской области начнется потепление, и воздух прогреется до +19... +24 градусов. Новая волна похолодания в регионе ожидается на выходных, заявил 360.ru синоптик Александр Ильин.

«Мы рассказывали с вами на прошлой неделе, что будут заморозки в конце недели — с воскресенья на понедельник. И они случились, все по плану», — отметил он.

Благодаря солнечной погоде сегодня воздух прогреется до +15 градусов, добавил эксперт.

«В принципе, вполне комфортная температура, соответствующая нормам климата для текущего времени, сентября. И с последующими днями в продолжение недели температура будет расти», — подчеркнул Ильин.

По его словам, в среду и четверг температура поднимется днем до +19... +24 градусов, а ночью опустится до +7... +10 градусов. Специалист добавил, что в конце недели из-за атмосферного фронта столбик термометра упадет до +9... +14 градусов.

«В дневные часы в конце недели, возможно, где-то в Московской области при значительной облачности будет натягивать, и к выходным, не исключено, что пойдет дождь. К выходным похолодает снова до +10... +15 градусов», — заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал потепление в Москве в ближайшие дни. По его мнению, 25 сентября температура в столице достигнет +24 градусов.