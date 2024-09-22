Летняя погода вернется в Москву

Синоптик Тишковец спрогнозировал потепление в Москве до +24 градусов

Летняя погода и пик потепления ожидаются в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха 25 сентября поднимется до +24 градусов.

«В среду ожидается летняя погода и пик потепления: под утро + 5…+10, днем + 19…+24 градуса», — отметил синоптик.

В четверг воздух немного остынет. Ночью столбики термометров покажут +7…+12 градусов, днем — +17…+22 градуса. В пятницу атмосферный фронт окклюзии накроет столицу многослойными облаками — москвичам стоит подготовиться к освежающим дождям. На выходных сохранится пасмурная дождливая погода, после чего начнется настоящая золотая осень.

Чтобы адаптироваться к предстоящим холодам, жителям города нужно носить шерстяную одежду, пить чай с лимоном и наладить режим сна. В рацион стоит добавить больше летних овощей и фруктов.