Новую трикотажную фабрику запустили в Подольске | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 11:11 Новую трикотажную фабрику запустили в Подольске

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Компания «Фортекс & Ко» запустила современную фабрику по выпуску трикотажного полотна для матрасов. Проект реализуется на площадке индустриального парка «Валищево» в городском округе Подольск.

«Инвестиции в создание нового производства составили 800 миллионов рублей. Из этой суммы 400 миллионов инвестор получил в виде льготного займа в Фонде развития промышленности России. На новом предприятии создано более 100 рабочих мест, а до конца года это число возрастет до 120», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Льготный заем помог приобрести парк современных кругловязальных машин, сушильно-ширильную машину и линию нетканых полотен.

Российский рынок трикотажной ткани, по оценкам компании, более чем на 85% представлен импортом. Запуск завода в Подмосковье позволит снизить долю импорта в этом сегменте рынка минимум до 55%.

«Ранее мы работали исключительно на поставках тканей и наполнителей из-за границы. Благодаря займу ФРП смогли выйти на новый уровень и запустили собственное производство продукции», — пояснил собственник и коммерческий директор ООО «Фортекс & Ко» Игорь Матюшкин.

У предприятия есть опыт работы с производителями во всех регионах России. Теперь клиенты компании получили возможность изготавливать матрасы и мебель с использованием отечественных тканей.

Импортозамещение — по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе запустят 280 таких проектов. Уже реализовали 77, еще 84 — сейчас в работе.

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