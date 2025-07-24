Новую трансформаторную подстанцию запустили на улице Докторова в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» завершили работы по вводу в эксплуатацию двухтрансформаторной подстанции. Объект был построен для увеличения мощности электроснабжения лицея № 22 имени Павла Стрельцова.
В результате замены старой подстанции мощность подачи электроэнергии образовательному учреждению увеличится со 140 до 450 киловатт. Энергетики осуществили перевод электроснабжения всех запитанных от подстанции абонентов на новую установку.
ТП-71 также будет обеспечивать электричеством пять многоквартирных домов на улицах Докторова и Менделеева, в которых проживает около 2 тысяч жителей, здание «МосОблЕИРЦ» и систему уличного освещения вокруг Докторовского озера.
Работы были выполнены по инвестиционной программы «Мособлэнерго», которая реализуется для обеспечения качественного электроснабжения потребителей Подмосковья.
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