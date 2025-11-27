Новую технику закупили для больницы в Королеве

В Королевскую больницу в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили 16 переносных прикроватных мониторов МПР6-03 «Тритон». Из них 10 единиц установили в отделении гематологии, а шесть передали в Костинское отделение реанимации и интенсивной терапии.

Аппараты предназначены для контроля основных жизненных параметров пациента. Они позволяют проводить электрокардиографию, пульсоксиметрию и термометрию, а также осуществлять неинвазивное измерение артериального давления. Оборудование автоматически контролирует давление и дыхательные параметры.

Отметим, в 2024 году в поликлинике микрорайона Первомайский установили цифровой рентген-аппарат, а в филиал «Юбилейный» — рентген-аппарат и маммограф, а также С-дугу. В операционной сосудистого центра появился ангиограф, а в детской поликлинике филиала Костинский — цифровой рентген-аппарат.

Все это позволит повысить качество медицинского обслуживания и обеспечить более эффективное лечение пациентов.