Новую студию гончарного мастерства открыли в Лобне

Студия расположилась на улице Калинина, 13.

«Посуду разбили на счастье! А ученики новой студии, без сомнения, создадут еще немало глиняных горшков», — отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Это полноценное помещение в городе, специально оборудованное для гончарного мастерства. Помещение отремонтировали за счет муниципальных средств. Здесь полностью обновили инженерные системы, провели отделку и заменили сантехнику. В мастерскую закупили новую мебель и оборудование, в том числе муфельные печи.

Дети будут изучать техники лепки и создавать произведения искусства. Записаться на занятия можно на сайте.