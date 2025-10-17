Новую студию гончарного мастерства открыли в Лобне
В Лобне оборудовали студию гончарного мастерства «Лунный кот». Открыла учреждение глава городского округа Анна Кротова. Пространство стало еще одним подразделением Центра досуга «Восточный».
Студия расположилась на улице Калинина, 13.
«Посуду разбили на счастье! А ученики новой студии, без сомнения, создадут еще немало глиняных горшков», — отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.
Это полноценное помещение в городе, специально оборудованное для гончарного мастерства. Помещение отремонтировали за счет муниципальных средств. Здесь полностью обновили инженерные системы, провели отделку и заменили сантехнику. В мастерскую закупили новую мебель и оборудование, в том числе муфельные печи.
Дети будут изучать техники лепки и создавать произведения искусства. Записаться на занятия можно на сайте.