Новую стелу к 80-летию Победы установили в Богородском округе

Памятник возвели на въезде в поселок Красный Электрик Богородского городского округа. Совместно с дизайнером депутат Олег Пушенок разработал проект новой стелы и оказал материальную помощь в ее установке.

По его словам, стела — символ гордости за историю страны и напоминание о подвиге предков.

«Уверен, она станет украшением поселка и будет встречать всех гостей в преддверии 80-летия Победы», — подчеркнул депутат Богородского округа Олег Пушенок.

Также народный избранник проверил качество работ по благоустройству мемориала, воздвигнутого в честь героев, создавших 12-километровый защитный рубеж в 1941 году. Эта линия обороны стала символом мужества и стойкости жителей Ногинска в борьбе с врагом.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.