Новую спортивную площадку построят вблизи школы № 7 в Дубне к 30 сентября

В городском округе Дубна рядом со школой № 7 построят новую спортивную площадку с полосой препятствий. Работы закончат уже к 30 сентября.

На площадке площадью пятьсот квадратных метров строители убрали верхний слой с растительностью и сейчас устанавливают элементы полосы препятствий.

«Завтра будем отсыпать ее песком. И до конца недели — крайний срок понедельник, у нас полоса будет сдана», — рассказал представитель подрядчика Василий Новиков.

Всего на площадке разместят семь элементов полосы препятствий: «разрушенный мост», «лабиринт», «окоп» и другие. Все сооружения имеют сертификаты качества и предназначены для детский занятий.

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