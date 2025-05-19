Новую спортивную площадку построят в Лыткарине

В этом году на территории лесопарковой зоны Лыткаринского завода оптического стекла появится новая многофункциональная спортивная площадка, которая станет центром притяжения для любителей активного образа жизни.

Площадка будет оборудована всем необходимым для занятий различными видами спорта: бесшовным наливным резиновым покрытием, воротами для мини-футбола и гандбола, баскетбольными стойками, надежным ограждением, обеспечивающим безопасность зрителей и игроков, а также предотвращающим вылет мяча за пределы площадки и светодиодным освещением.

Кроме того, до конца 2025 года подрядчик обещает завершить работы по реконструкции стадиона «Полет», который является одним из главных спортивных объектов округа. Старое поле уступит место искусственному покрытию с системой подогрева, что позволит проводить тренировки и соревнования даже в холодное время года. Сначала рабочие смонтируют систему подогрева, а затем подключат ее к городской котельной.