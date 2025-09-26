Новую спортивную площадку откроют в Лыткарине

В городском округе Лыткарино в самом разгаре строительство новой многофункциональной спортивной площадки. Она располагается в лесопарковой зоне, прилегающей к Лыткаринскому заводу оптического стекла.

В настоящее время подрядная организация активно занимается монтажом современного спортивного оборудования, чтобы уже совсем скоро жители округа смогли в полной мере оценить все преимущества новой площадки.

Площадка будет оснащена всем необходимым для занятий различными видами спорта. На ней расположат бесшовное наливное резиновое покрытие, ворота для мини-футбола и гандбола, баскетбольные стойки, ограждение и современное светодиодное освещение.

Завершение строительства многофункциональной спортивной площадки запланировано на 30 сентября. По вопросам обслуживания территорий жители округа могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8 (495) 555‑24‑24.