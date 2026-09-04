Новую спортивную площадку откроют в Люберцах в сентябре

В поселке Калинина городского округа Люберцы около дома № 40 ведется обустройство новой универсальной спортивной площадки. В настоящее время на объекте завершена укладка бесшовного резинового покрытия и монтаж ограждения, в ближайшее время будет нанесена разметка и благоустроена прилегающая территория.

Площадка возводится в рамках муниципальной программы «Спорт» и национального проекта «Спорт России». Как отметил руководитель Комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы Владимир Сурков, в этом году запускается один такой объект, в следующем году планируется сделать еще одну площадку аналогичного типа.

На новой площадке установлены столбы освещения. В дальнейшем силами Дирекции спортивных сооружений планируется установить трибуны для зрителей, сообщил руководитель Дирекции Сергей Стрекаловский. По его словам, после завершения работ площадка станет центром притяжения молодежи, здесь будут проводиться мероприятия различной спортивной направленности.

Завершить обустройство спортивного объекта планируется в середине сентября текущего года. Новое пространство позволит жителям поселка Калинина активно проводить время и заниматься спортом в комфортных условиях.