Спортплощадку и скейт-парк открыли в парке «Захарово» в Одинцовском округе

Открытие спортивной площадки отпраздновали на территории парка «Захарово» в Одинцовском округе. Здесь разместили баскетбольные щиты, поле для волейбола, теннисный стол и скейт-парк площадью 690 квадратных метров.

В парке установили тренажеры для жима лежа, верхней тяги, два разноуровневых турника для отжиманий и подтягиваний, скамьи для пресса. Основание спортплощадки выполнили из резинового покрытия. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил благоустройство новой локации.

«Общественное пространство оснастили лавочками, урнами и освещением. Для комфорта посетителей сделали отдельный вход: попасть в спортивную зону можно через калитку рядом с „Поляной сказок“, которую очень любят дети», — рассказал он.

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