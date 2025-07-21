Новую школу в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах откроют 1 сентября

Строительство нового образовательного учреждения на 1500 мест активно продолжается в городском округе. Оно станет одним из самых больших в муниципалитете и будет оснащено всем необходимым оборудованием для полноценного развития детей.

В настоящее время строители монтируют лифтовое и технологическое оборудование, выполняют внутреннюю отделку помещений, завершают работы на кровле и фасаде. Ведется также благоустройство окружающей территории.

«На объекте мы были две недели назад: подрядчик усилился людьми и нарастил темп работ», — рассказал глава Люберец Владимир Волков.

Открытие долгожданной школы в молодом и активно развивающемся микрорайоне «Жулебино парк» запланировано на 1 сентября текущего года.

Всего в 2025 году в городском округе должны завершить строительство и капитальный ремонт 16 социальных объектов.