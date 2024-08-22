Новую школу в ЖК «Одинцово-1» откроют в сентябре

Современную школу на 1160 мест построили в подмосковном ЖК «Одинцово-1». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Школу построила компания «ПИК» за счет внебюджетных источников финансирования.

В трехэтажном здании организовали блоки начальной, основной и старшей школы. Предусмотрены учебные классы, специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, музыки, рисования и иностранных языков, кабинеты труда и кулинарии.

Во дворе школы уложен газон, высажены деревья и кустарники. Зеленая территория подойдет как для занятий, так и для прогулок и игр на свежем воздухе. Здесь также обустроены стадион с современным спортивным оборудованием, баскетбольная площадка и футбольное поле, площадки для школьных мероприятий и подвижных игр.

Ранее стало известно, что президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

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