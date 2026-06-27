Новую школу в ЖК «Новые Островцы» откроют в Люберцах в 2026 году

В Люберцах подходит к завершению строительство новой школы на 1100 учеников в жилом комплексе «Новые Островцы». Строители приступили к пусконаладке инженерных сетей, ведут монтаж слаботочных систем, отделку помещений и установку дверей.

Объект возводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках народной программы «Единой России». Общая площадь здания составляет 12,6 тысячи квадратных метров. В нем разместятся блоки начальной школы на 400 мест, а также основной и старшей школы — на 700 мест.

На прилегающей территории уже обустроили стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. Глава округа Владимир Волков осмотрел ход работ.

«Школу жители очень ждут, поэтому подрядчик идет с опережением графика на год — по контракту сдать объект должны были только в третьем квартале 2027 года», — отметил Владимир Волков.

Современная школа распахнет двери для учеников уже 1 сентября текущего года.