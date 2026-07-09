Новую школу в ЖК «Мытищи Парк» достроят в начале 2027 года

Школу в жилом комплексе «Мытищи Парк» достроят в первом квартале 2027 года. Готовность работ уже достигла 53%, рассказали в региональном стройнадзоре.

Сейчас на площадке ведутся внутренняя отделка, монтаж инженерных систем и фасадные работы. После ввода здания в эксплуатацию учреждение сможет принять 850 учащихся, там будет создано около 130 рабочих мест.

Общая площадь постройки — порядка 12 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов в здании разместят двухсветный форум с амфитеатром на 320 мест, информационно-библиотечный центр, спортивные залы, столовую на 425 посадочных мест и медицинский блок.

На территории откроют футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для баскетбола и волейбола, зону для сдачи нормативов ГТО, сектор для прыжков в длину, а также места для отдыха и подвижных игр. Дополнительно обустроят участок для выращивания растений. Рядом со школой появится парковка на 16 машино-мест.