Новую школу в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе поставили на кадастр

Школу в жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском округе поставили на кадастровый учет. Она рассчитана на 1,1 тысячи учеников.

Площадь трехэтажного здания составляет около 13 тысяч квадратных метров. В нем создали все необходимые условия: учебные классы, лаборантские, два спортивных зала, пищеблок, библиотеку, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога.

Школа стала второй в жилом комплексе. Она полностью закроет потребность в учебных местах.

«Межведомственное электронное взаимодействие Управления с органами строительного надзора помогает оперативно запускать в оборот новую социальную инфраструктуру для формирования комфортной и доступной городской среды жителям региона», — отметил заместитель начальника территориального отдела № 2 Антон Рыбников.

Жилой комплекс «Южная Битца» — это масштабный проект комплексной застройки. На его территории предусмотрено две школы, детские сады, спортивные площадки и зоны отдыха.