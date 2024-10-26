Новую школу в ЖК «Датский квартал» откроют в Мытищах в 2025 году

Новая школа, рассчитанная на 1100 учеников, откроется в начале следующего года. Сейчас в учебном заведение идут чистовые отделочные работы, выполняется плиточная отделка, подготовка стен к покраске.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела выездное совещание на месте строительства новой школы в ЖК «Датский квартал» рядом с поселком Нагорное. Новая школа имеет четыре этажа площадью около 20 тысяч квадратных метров.

Современные учебные классы, лаборатории, два спортивных зала, актовый зал, библиотека с медиатекой, столовая с пищеблоком будут обустроены для будущих учеников школы. Рабочие сейчас благоустраивают прилегающие территории: ведут организацию спортивного комплекса и игровых площадок для детей.

Представители подрядной организации заявили, что все работы будут завершены до конца текущего года. Открытие школы планируется в начале следующего года.

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