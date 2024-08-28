Новую школу в поселке Красково откроют в сентябре

Строительство новой школы завершилось в люберецком дачном поселке Красково. Главгосстройнадзор Московской области разрешил вводить здание в эксплуатацию.

Школа площадью 16 тысяч квадратных метров вместит 44 класса. В здании сделали гардеробные, столовую, актовый и два спортивных зала, библиотеку, а также специализированные классы для уроков труда, биологии, физики и химии.

Во дворе установили игровые элементы на безопасном резиновом покрытии, оборудовали зоны отдыха с качелями и выполнили озеленение.

Первый звонок в новой школе прозвенит с началом учебного года.

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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