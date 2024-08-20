Новую школу в поселке Горки-2 откроют в сентябре

Фото: Пресс-служба Минстроя МО

Строительство новой школы завершилось в поселке Горки-2 Одинцовского округа. С началом учебного года образовательное учреждение распахнет свои двери для первых учеников, о чем сообщили в Минстройкомплексе Подмосковья.

Школу построили по нацпроекту «Образование». В здании смогут учиться 550 детей. Здесь уже готовы кабинеты, мастерские и лаборатории, оборудованы спортзал и столовая. Есть помещения для занятий творчеством, медпункт, уличные спортивные и игровые площадки.

Открытие новой школы поможет снизить нагрузку на существующие учебные заведения в округе.

Ранее стало известно, что президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

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