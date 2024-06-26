Новую школу в микрорайоне Парковый в Котельниках откроют осенью

В Котельниках в микрорайоне Парковый продолжается строительство школы на две тысячи мест. Она откроется 1 сентября.

Сейчас рабочие переходят к проведению финальной стадии строительства. На данный момент выполняются работы по отделке помещений и фасада, монтаж инженерных сетей, благоустройство территории, установка оборудования и другие.

«Инженерные сети, внутренние на 90% уже смонтированы. Отделочные работы тоже на завершающей стадии. Да, работы много, но мы стремимся закончить здесь к сроку. И мы эту задачу выполним», — сказал директор проекта АО «МСУ-1» Иван Малышев.

Общая площадь четырехэтажного здания составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Помимо учебных кабинетов основного образовательного профиля, в ней предусмотрено размещение актового зала со сценическим оборудованием, четырех спортзалов разной площади, библиотеки, лабораторных помещений и мастерских. Новое учреждение будет оснащено оборудованием, отвечающим уровню требований современного образования.

«Мы сегодня находимся в микрорайоне Парковый в школе, которая строится благодаря губернатору Андрею Воробьеву. На объект мы выезжаем еженедельно, потому что нам очень важно сопровождать строительство. Не ради контроля, а очень важно партнерство, чтобы 1 сентября наши дети пошли в школу», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жикалкин.