Новую школу в микрорайоне 10 А в Реутове оснастили искусственным интеллектом

Накануне официального открытия школу в микрорайоне 10 А в городском округе Реутов посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, генеральный директор акционерного общества «Военно-промышленная корпорация „Научно-производственное объединение машиностроения“» Александр Леонов и глава Реутова Филипп Науменко. Гостям рассказали об уникальности образовательного учреждения, где внедрили искусственный интеллект.

Совместно с публичным акционерным обществом «Сбербанк» в учебном заведении реализуют проект цифрового образовательного пространства. Платформа СберКласс оснащена модулями по всем школьным предметам. Учащиеся смогут не полько получать новые знания, но и развивать навыки работы с искусственным интеллектом.

Помимо этого, школу в микрорайоне 10 А в городском округе Реутов оборудовали современной системой безопасности на основе нейросети. В учебном заведении разместили 80 камер видеофиксации, изображения с которых анализирует искусственный интеллект. При возникновении чрезвычайной ситуации сигнал немедленно поступает сотрудникам службы безопасности.

Гости осмотрели здание школы и побеседовали с учащимися. Ребята рассказали, что сейчас работают над созданием летописи учебного заведения. Отдельное внимание уделят истории машиностроения и его создателю Владимиру Челомею.