Новую школу «Успех» открыли в Дзержинском городского округа Люберцы

Новая школа расположилась в Дзержинском на Угрешской, 31. Общая площадь здания составила более 18 тысяч квадратных метров.

Воспитательно-образовательный комплекс состоит из школы на 1100 мест и детского сада на 100 мест. Его начали возводить в 2012 году. Работы продвигались медленно, затем застройщик отказался от обязательств.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева объект включили в государственную программу, после чего началось круглосуточное строительство.

«Воспитательно-образовательный комплекс „Успех“ — уникальное образовательное пространство и единственная 7-этажная школа в Подмосковье, полностью укомплектованная всем необходимым. Поздравляю учителей, ребят и их родителей с открытием новой школы! Желаю побед и успехов!» — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Здесь оборудовали актовый зал на 350 мест, читальный зал с IT-зоной, современные кабинеты и просторную столовую.

В рамках проекта «Школа полного дня» откроют математические классы, кружки предпрофессиональной подготовки в партнерстве с ведущими вузами, включая МПГУ и РНИМУ имени Пирогова.

В Люберцах также открыли обновленный корпус школы № 28 в Краскове и гимназию № 5. В 2026 году сдадут две школы на 1100 мест в Островцах и ЖК «Томилино», два детских сада в ЖК «Егорово парк» и «Томилино парк».