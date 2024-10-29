Новую школу построят в поселке Свердловском в 2026 году

Трехэтажную школу на 1,1 тысячи мест построят в поселке Свердловском Лосино-Петровского округа. Здание возведут вблизи улиц Строителей и Алексея Короткова к 2026 году.

В школе смогут учиться 44 класса, сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. Здесь появится свыше 100 новых рабочих мест.

Внешний облик будущей школы утвердили в Мособлархитектуре. Это будет прямоугольник в виде замкнутого каре с просторным двором для проведения дополнительных занятий, общешкольных мероприятий и отдыха.

Фасад школы отделают керамогранитом. В качестве акцента выступят декоративные наклонные перемычки и окна разных форм. Ярко-оранжевые V-образные несущие колонны придадут зданию монументальность.

Школу возведут по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 годы».

Развитие системы образования, олимпиадные успехи, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.