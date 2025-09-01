Новую школу открыли в квартале «Надежда» в Ступине

В квартале «Надежда» в Ступине открылась новая современная школа, рассчитанная на 550 учеников. Ее возвели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Учреждение вошло в образовательный комплекс школы № 8.

Здание общей площадью 11 тысяч квадратных метров разделили на два блока — для начальных и для средних классов, у каждого свой отдельный вход. В школе оборудовали учебные кабинеты, лаборатории, помещения для продленки, мастерские и кружки, актовый зал, два спортзала, библиотечно-информационный центр, столовую с собственным пищеблоком, медкабинет и административные помещения. Теперь здесь будут учиться дети с 1 по 11 класс.