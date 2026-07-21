Новую школу откроют в Люберцах к 1 сентября

В жилом комплексе «Новые Островцы» городского округа Люберцы завершается строительство новой школы на 1100 учеников, готовность объекта составляет 87%. Возведение образовательного учреждения ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, открытие запланировано на 1 сентября текущего года — на год раньше контрактного срока (третий квартал 2027 года).

В настоящее время подрядная организация завершает фасадные работы, параллельно ведется внутренняя отделка помещений. Осуществляется вынос сетей водоснабжения, производится благоустройство прилегающей территории и установка наружного освещения. Администрацией округа на прилегающей территории обустраивается парковка, завершение данных работ запланировано до конца июля. Ежедневно на объекте задействованы 100 человек и четыре единицы техники.

На прилегающей к школе территории уже обустроен стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для прыжков в длину, баскетбола и волейбола. Спортивный объект будет открыт для использования всеми жителями микрорайона. Школа станет современным образовательным центром, обеспечивающим комфортные условия для обучения и всестороннего развития детей.