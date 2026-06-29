Новую школу на 825 мест откроют в Королеве 1 сентября

Школа рассчитана на 825 мест. В здании размещены 33 учебных класса, два спортивных зала, просторная столовая и актовый зал на 300 мест. Предусмотрена понятная навигация и удобные рекреационные зоны, чтобы ученики могли с комфортом получать знания, заниматься спортом и творчеством.

Особое внимание при строительстве нового здания уделили сохранению исторической памяти наукограда. Стены школы украшены информацией о ключевых датах и событиях, связанных с историей города, космонавтикой и отечественной наукой, а также портретами выдающихся жителей Королева.

Объект уже получил заключение о соответствии, в ближайшее время будут поданы документы для ввода здания в эксплуатацию. В настоящее время строители заканчивают отделочные работы и готовят школу к приемке.