Новую школу на 600 мест откроют в Мытищах в 2026 году

Современная школа с общей площадью свыше 4,4 тысячи квадратных метров будет иметь все необходимое оборудование и инфраструктуру для качественного и всестороннего образования детей. Объект оснастят спортивным и актовым залами, библиотекой, столовой и медицинским блоком.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая 22 октября совместно с городским прокурором, депутатским корпусом, надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями проконтролировали динамику работ строительства школы в жилом комплексе «Пироговская Ривьера».

На территории образовательной организации обустроят специализированные дорожки для бега, а также многофункциональные площадки для занятия такими видами спорта, как волейбол, футбол и баскетбол.

Рабочие проведут устройство наружных инженерных коммуникаций, установку окон, черновую отделку. Благоустроят и территорию вокруг школы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что благодаря поддержке президента России Владимира Путина Московская область стала лидером по темпам строительства и обновления школ.