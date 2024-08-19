Новую школу на 1650 мест в ЖК «Ярославский» в Мытищах откроют к 1 сентября

В ЖК «Ярославский» в Мытищах завершилась проверка готовности школы на 1650 мест. Сейчас в учреждении активно собирают мебель и устанавливают ограждение.

В работах задействованы около 400 человек, что позволяет ускорить процесс подготовки к началу учебного года. Первая торжественная линейка запланирована на 2 сентября.

Эта школа стала долгожданным проектом для жителей Мытищ. Администрация округа и правительство Московской области проявили особую заинтересованность в том, чтобы она открылась в срок. В результате застройщик увеличил количество рабочих и ускорил темпы строительства. В благоустройстве территории, где ранее были замечания, участвуют около 60 человек.

На территории образовательного учреждения уже высажены деревья, выполнено резиновое покрытие на площадках, установлены заборы и завершено мощение дорожек. Все это создаст комфортную и безопасную атмосферу для будущих учеников. Мытищинцы с нетерпением ждут начала нового учебного года и возможности наполнить новые классы детскими голосами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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