Новую школу на 1500 мест откроют в Люберцах 13 октября

В жилом комплексе «Жулебино парк» в Люберцах возводят новую школу на 1500 учащихся. Ее планируют открыть уже 13 октября.

Учебное заведение возводят по договору комплексного развития территории на средства застройщика. Изначально во время строительства выявили недостатки в проектной документации. Из-за перепроектирования сместили сроки сдачи, но сейчас застройщик идет в графике.

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, в здании учебного заведения уже собирают мебель, наводят порядок и завершают работы по благоустройству.

«Старый и новый районы комплекса свяжет новая пешеходная дорожка — раньше жителям приходилось делать большой крюк в обход, что доставляло неудобства», — добавил руководитель муниципалитета.

Отметим, что открытие новой школы позволит снизить нагрузку на другие корпуса гимназии № 41.