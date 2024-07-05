Новую схему обмана пенсионеров раскрыли в ГУРБ Подмосковья

Мошенники нашли новый способ получения данных пожилых людей, который позволяет оформлять на жертву кредиты и займы. Преступники представляются сотрудниками Социального фонда России и предлагают увеличить размер пенсии.

В ГУРБ Подмосковья рассказали, что пожилым людям звонят по телефону и говорят, что у них обнаружен неучтенный трудовой стаж. Это позволит существенно увеличить размер пенсии и вскоре жителя пригласят на консультацию в МФЦ или отделение Социального фонда России для решения вопроса. Чтобы втереться в доверие, мошенники заранее узнают реальные адреса этих учреждений и правильно называют их.

Когда пенсионер проявил заинтересованность, преступник сообщает, что для записи на прием человек должен предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН. А также потребуется назвать код из СМС-сообщения.

Получив эту информацию, злоумышленники получают доступ к учетной записи жертвы на портале госуслуг и могут оформить кредиты.

Чтобы этого не произошло, в ГУРБ советуют класть трубку при поступлении подозрительных звонков и не разговаривать с мошенниками. Настоящие сотрудники государственных служб никогда не звонят с подобными вопросами. Не сообщайте посторонним свои личные данные, реквизиты карт, СМС-код, а также логины и пароли от аккаунтов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».