Новую серию детского игрового оборудования представят в Солнечногорске в октябре

Предприятие «Лебер», которое специализируется на создании детских игровых и спортивных комплексов, продолжает наращивать производственные мощности в Солнечногорске. С января компания изготовила свыше 16 тысяч единиц различной продукции.

Одним из значимых нововведений этого года для производителя стал запуск линии по выпуску детских игровых комнат, предназначенных для обустройства жилых комплексов.

Также компания укрепила сотрудничество с фирмой «Арберо», которая известна как разработчик уникальных малых архитектурных форм и решений для благоустройства городской среды. Благодаря этому стратегическому альянсу предприятие «Лебер» существенно нарастило объем реализации эксклюзивных проектов.

Параллельно компания активно продвигает собственную экосистему «Лебер Фулфилмент», в рамках которой было запущено направление по организации комплексных поставок товаров из Китая.

Этот шаг позволяет предложить клиентам полный спектр услуг, начиная от этапа поиска и проверки азиатских производителей и заканчивая сертификацией, доставкой грузов в Россию и их поставкой на маркетплейсы.

«В ближайшее время „Лебер“ представит ряд ключевых проектов, над которыми компания работала весь этот год. В октябре мы планируем презентовать новую серию игрового оборудования, а в ноябре покажем линейку образовательных игровых модулей серии „Физика“ для научных площадок», — отметил генеральный директор компании Артем Сорокин.